На Урале за неделю вновь подорожали свекла и морковь

В Свердловской области за прошедшую неделю вновь поднялась цена на свеклу – почти на 7%. Кроме того, стоимость моркови тоже выросла на 3,2%. Теперь их в магазинах можно купить за 57,22 руб./кг и 56,44 руб./кг соответственно.

По данным Свердловскстата, также подорожали ржаной хлеб (93,14 руб./кг), маргарин (263,72 руб./кг), фруктово-ягодные консервы для детского питания (513,51 руб./кг) и печенье (257,18 руб./кг), однако рост цен не превысил 2%.

В то же время некоторые продукты подешевели. Так, на 5,8% снизилась стоимость огурцов – до 184 руб./кг. Также подешевели помидоры (-3,3%), до 280,55 руб./кг, и черный байховый чай (-2,6%) – до 1231,07 руб./кг.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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