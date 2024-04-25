В питомнике диких птиц появятся 11 пальмовых грифов

В Екатеринбург из Еревана привезли 11 пальмовых грифов.

По словам первого заместитель начальника Кольцовской таможни Михаила Сентякова, хищников отправили в екатеринбургский питомник диких птиц. Согласно документам, они абсолютно здоровы – грифов осмотрели ветеринарные врачи.

«Клетки с птицами заняли одно багажное место в самолете. Трехчасовой полет для хищников был комфортным, поскольку на борту поддерживается температура +23 градуса», – уточнили в пресс-службе Уральского таможенного управления.

Фото УТУ

Екатеринбург, Дарья Деменева

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