В Нижнем Тагиле горит кафе на площади 2000 кв.м (ФОТО)

В Нижнем Тагиле сегодня днем загорелось кафе «Инжи» на улице Восточной.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС, самостоятельно из здания выбрались 20 человек. Информации о пострадавших не поступало.
Площадь пожара увеличилась с 400 до 2000 кв.м, затем огонь был локализован. На месте пожара увеличена группировка сил и средств: борьбу с огнем ведут 43 человека и 12 единиц спецтехники.
Нижний Тагил, Елена Владимирова
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