Екатеринбург украсят гигантскими яйцами из живых цветов (ФОТО)

Екатеринбург украсят к Пасхе огромными композициями из живых цветов. Возле Большого Златоуста, Свято-Троицкого кафедрального собора и часовни святой Екатерины установят 2,5-метровые фигуры в виде пасхальных яиц. Это инициатива Фонда святой Екатерины и компании «Сима-Ленд».

«Уже по традиции меценаты поздравят медицинских работников – специально для них приготовят и освятят десять тысяч куличей», – сообщили в фонде.

Напомним, в этом году Христово Воскресение выпадает на 5 мая. Ранее «Новый День» писал, что за частицей Благодатного огня вылетит делегация уральцев, которая доставит лампаду со святыней из Иерусалима в Екатеринбург.

Екатеринбург, Елена Сычева

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