Девушка заплатит 100 тысяч за то, что выставила вещи бывшего за дверь

Житель Нижнего Тагила подал в суд на свою бывшую девушку. После ссоры она выбросила его вещи за дверь, а он, когда приехал за ними, многого не досчитался.

Как сообщили в пресс-службе Свердловского облсуда, молодые люди жили вместе, а летом 2023 года поссорились и решили разъехаться. Девушка дала на сборы парню один день, но он не успел это сделать, и она выставила его имущество за дверь.

За вещами молодой человек приезжал трижды, один раз даже с полицией, и обнаружил, что многое пропало. Так и не нашлись верхняя одежда, плед, инструменты и перфоратор, компьютерная техника (ноутбук, игровые наушники, микрофон, оперативная память, фотоаппарат с объективом и др.). Девушка заявила, что ничего знает, она все оставила за дверью квартиры.

Молодой человек обратился в Тагилстроевский суд с требованием взыскать с бывшей подруги ущерб – 192 821 рубля. Суд удовлетворил требования частично – с ответчика взыскана сумма 103 400 рублей ущерба и госпошлина 2700 рублей.

Девушка с таким решением не согласилась и подала апелляцию. Она считала, что выставила вещи на лестничную площадку по общей договоренности, проявила осмотрительность относительно их сохранности – секция закрывается на ключ. Больше ответственность за имущество своего бывшего она не несла. Однако областной суд оставил решение коллег в силе.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

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