В погрануправлении ФСБ рассказали, сколько паспортов с ошибками изъяли у уральцев

Перед майскими праздниками, когда часть уральцев отправятся за рубеж, в пограничном управлении ФСБ России по Челябинской области (отвечает в том числе за работу пограничников в аэропорту Кольцово) напомнили, что ошибки в паспорте могут привести к тому, что документ изымут, а человек никуда не полетит. И с начала года таких случаев уже было 125.

«Наиболее типичными ошибками в документах явились ошибки в фамилии, имени и отчестве владельца документа; неправильное указание пола владельца документа; неправильное указание места рождения; нарушение алгоритма формирования машиночитаемой зоны», – рассказали в пресс-службе ведомства.

Там попросили перепроверить данные в паспортах, чтобы поездка не сорвалась.

Екатеринбург, Елена Сычева

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