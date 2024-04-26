Уральские синоптики обещают неустойчивую погоду на длинные выходные

На Средний Урал идет потепление, но оно будет недолгим.

По данным метеорологов, в ближайшие дни погоду будет определять высотный теплый антициклон, вплывающий с Ближнего Востока на Поволжье. В субботу, 27 апреля, ночью ожидается +2…+8 °C, днем будет около +16°. На юго-западе региона потеплеет до +20°. В Екатеринбурге ночью +5°, днем +16°.

В воскресенье, 28 апреля, ночной воздух прогреется до +15 °C, а днем будет уже +19…+24°, на севере до +18°. В Екатеринбурге ночью ожидается +13°, днем +23°. В отдельных местах вероятны дожди.

«В понедельник, 29 апреля, обходными путями до Урала доберется черноморский циклон, которому придется обогнуть массив антициклона на востоке Европейской части России, прежде чем подобраться к нашему региону. Циклон вызовет кратковременные дожди и понизит температуру на 8-10 градусов. Ночью до -1…+4°, днем до +5…+10°. Такая же температура, но без существенных осадков, согласно предварительному прогнозу, ожидается 1 мая», – рассказала главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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