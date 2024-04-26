Из Екатеринбурга на майские можно будет улететь по 78 направлениям

Из Екатеринбурга в майские праздники можно будет улететь по 78 направлениям, сообщили в пресс-службе аэропорта Кольцово.

«В праздники планируются рейсы по 51 внутрироссийскому направлению. В числе новых – Калуга и Пенза. Незадолго до Первомая также стартуют перелеты в Горно-Алтайск. Внутри России рейсы осуществляют 19 авиакомпаний», – напомнили в Кольцово.

За рубеж из Екатеринбурга можно будет улететь по 27 направлениям, в том числе в Бангкок, Гоа, Даламан, Матталу, Пекин, Нячанг, Тбилиси и на Пхукет.

Екатеринбург, Елена Сычева

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