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Пятница, 26 апреля 2024, 10:57 мск

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На севере области КамАЗ врезался в пассажирский автобус (ФОТО)

Фото УГИБДД по Свердловской области

На севере Свердловской области утром КамАЗ врезался в пассажирский автобус на трассе Серов – Североуральск – Ивдель, сообщили в региональном управлении ГИБДД.

По предварительным данным, водитель грузовика не выдержал дистанцию до автобуса, который ехал перед ним, и допустил столкновение. После КамАЗ слетел с дороги и врезался в опору газопровода. Автобус же от столкновения отбросило на встречку, где его по касательной задел грузовик Renault.

Водитель КамАЗа доставлен с травмами в Североуральскую ЦГБ. Остальные участники ДТП не пострадали – по счастью, в автобусе не было пассажиров. Газопровод не поврежден.

Екатеринбург, Елена Сычева

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