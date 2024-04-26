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Пятница, 26 апреля 2024, 10:57 мск

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На НТМК купили 10 новых современных токарных станков

10 новых современных станков закуплены на НТМК. Они нужны для изготовления деталей для ремонта оборудования.

Современная техника позволит улучшить условия труда стокарей, повысить качество и надежность изготавливаемых деталей, увеличить производительность и объемы производства. Инвестиции в проект составили более 30 миллионов рублей.

Как рассказали «Новому Дню» в пресс-службе ЕВРАЗа (двивизион «Урал»), токарно-винторезные станки оснащены цифровой индикацией по двум осям: с помощью датчиков устройство отслеживает положение резца относительно детали, что позволяет сотруднику контролировать ее размер в процессе обработки без остановки работы. Это обеспечивает высокую точность и стабильность обработки деталей. Вся нужная информация о процессе выводится на дисплее. Станки позволяют вытачивать детали длиной от 100 до 4000 мм. На них обрабатываются тела вращения – оси, ролики, валы, болты, втулки, муфты.

Современные токарные станки предполагают абсолютно иные условия труда для токарей. Они автоматизированы, безопасны, удобны в управлении. Важно, что приобретенные станки более точные и не требуют постоянного контроля положения резца относительно детали. На подобном оборудовании проводятся конкурсы профессионального мастерства.

«Обновление оборудования – часть непрерывных улучшений и совершенствования рабочих мест на предприятиях компании, – отметил Вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов. – До конца 2024 года мы планируем приобрести на ЕВРАЗ НТМК еще пять станков различных модификаций, что позволит нам повысить устойчивость своей ремонтной базы и сократить сроки изготовления деталей и ремонта оборудования».

Новый Уренгой, Елена Васильева

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