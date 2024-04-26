Алексей Вихарев и его волонтеры провели субботник в больничном сквере и призвали голосовать за парки Екатеринбурга (ФОТО)

Этой весной депутат Екатеринбургской гордумы Алексей Вихарев и его волонтеры уже провели субботники в нескольких городских парках, а теперь начали наводить порядок вокруг больниц.

Территория сквера возле ЦГКБ № 23 занимает почти 30 тысяч кв. м. Зеленое пространство с деревьями и кустарниками – гордость всех сотрудников учреждения, любимое место отдыха пациентов.

«Проведение субботника в нашем парке – это колоссальная помощь больнице. Раньше мы были вынуждены привлекать помощников за дополнительную плату, но уже несколько лет подряд в уборке помогает Алексей Вихарев. Освободившиеся благодаря этой помощи средства мы можем направить на покупку оборудования и медикаментов», – отметил и.о. заместителя главврача по хозяйственной части Эдуард Степанов.

Субботник возле 23-й больницы проходил в течение трех дней. За это время волонтеры и Алексей Вихарев убрали листву, мусор, подмели дорожки, подпилили обветшавшие деревья, помогли вывезти мусор.

«Мы часто проводим уборку на территории 23-й больницы. Весной и летом собираем мусор, зимой расчищаем снег, чтобы пациенты могли свободно пройти к врачам и получить медицинскую помощь, а после приема прогуляться по чистому и ухоженному парку», – рассказал волонтер Сергей Воропаев.

После субботника волонтеры с Алексеем Вихаревым отправились в отделение поликлиники, чтобы помочь всем желающим проголосовать в федеральном конкурсе на благоустройство парков.

«Остались последние дни до конца голосования за парки и скверы. Нужно всем вместе сделать последний, финальный рывок. От всех нас сейчас зависит, победит город или проиграет. Получим мы большие федеральные деньги на новый красивый парк или потеряем. Помогите городу стать лучше, голосуйте за парк вашего района в торговых центрах, в моем Волонтерском центре и на Госуслугах!» – призвал руководитель фракции «Единой России» в гордуме Екатеринбурга Алексей Вихарев.

Напомним, голосование за парки заканчивается во вторник, 30 апреля. В этом году Екатеринбургу поставили высокую планку – нужно набрать 380 тысяч голосов, чтобы получить федеральное финансирование на проведение работ. На сегодняшний день набрано около 260 тысяч.

Алексей Вихарев с середины марта подключился к проведению информационной кампании по важному голосованию. Его волонтеры работают на улицах и в торговых центрах города, помогая горожанам проголосовать здесь и сейчас. А также проводят субботники в парках города, показывая, что любой из них может стать еще лучше благодаря нашему участию.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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