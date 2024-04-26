Преступник спрятался от розыска в будке, выгнав собаку (ФОТО)

В Сысертском районе осужденный пытался спрятаться от розыска в собачьей будке, выгнав ее обитателя, но у него ничего не получилось.

Как сообщили в пресс-службе свердловского ГУФСИН, сотрудники разыскивали мужчину, приговоренного к обязательным работам по ч.1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством».

Беглец решил укрыться в собачьей будке, выгнав пса и заняв его место, но был замечен сотрудниками отдела розыска.

Сысерть, Елена Владимирова

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