На Урале начался авиамониторинг лесов

На Урале началось воздушное патрулирование лесов: летчики-наблюдатели Уральской авиабазы с высоты от 700 до 1,2 тысячи метров следят за появлением очагов пожаров и выявляют случаи нарушения особого противопожарного режима.

По словам министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Дениса Мамонтова, авиапатрулирование лесов проводится по восьми маршрутам, общая протяженность которых составляет 3,4 тысячи километров. Вылеты происходят с шести аэродромов: в Нижнем Тагиле, Алапаевске, Ивделе, Серове, Сосьве и Тавде. В пиковые моменты авиамониторинг проводят три раза в день.

Летчики с высоты могут обнаружить дым от пожара за 30 километров. После этого они выясняют источник задымления и причины его появления, фиксируют координаты и площадь возгорания. Кроме того, специалисты определяют вид пожара: верховой, низовой или почвенный. Все сведения передаются в диспетчерскую службу.

«Если пожар действует на протяжении нескольких дней, летчики-наблюдатели осматривают его по периметру, определяют направление его движения, помогая скоординировать работу наземных служб», – отметили в пресс-службе департамента информполитики.

Напомним, с 12 апреля в Свердловской области действует особый противопожарный режим. Запрещено разведение костров, использование открытого огня, в том числе в металлических емкостях и мангалах, сжигание мусора, сухой травы, проведение пожароопасных работ. За нарушение требований безопасности предусмотрены штрафы: для граждан до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц до 800 тысяч рублей.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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