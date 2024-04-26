Власти Екатеринбурга обсудят возможность замены «Е-карты» на «СберТройку»

Администрация Екатеринбурга рассмотрит вопрос внедрения карты «СберТройка» для оплаты проезда в общественном транспорте и услуг платных городских парковок. Для этого в мэрии создана межведомственная рабочая группа.

Согласно постановлению, рабочую группу возглавит вице-мэр Рустам Галямов. В состав входят 25 человек, в том числе представители мэрии Екатеринбурга, министерства финансов Свердловской области и чиновники правительства Москвы. В частности, опытом использования карты «Тройка» поделятся первый замглавы департамента транспорта Москвы Роман Латыпов, директор по правовым вопросам московского метрополитена Андрей Лебедев, гендиректор ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» Павел Павлов и другие.

Федеральный проект «СберТройка» на основе московской транспортной карты «Тройка» действует уже в 22 регионах России. До конца 2025 года компания планирует охватить как минимум 59 регионов.

Сейчас в Екатеринбурге для оплаты проезда в общественном транспорте используется «Е-карта». Также в систему электронной карты входит оплата школьных обедов.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube