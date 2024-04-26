Пассажиры 12 часов ждут вылета в Анталью в аэропорту Кольцово

12 часов составила задержка рейса Екатеринбург – Анталья авиакомпании Southwind airlines.

Как сообщает Уральска транспортная прокуратура, которая уже взяла под контроль данный инцидент, в соответствии с расписанием рейс должен был вылететь в пункт назначения в 02:30 26 апреля. Из-за позднего прибытия воздушного судна время вылета было перенесено на 14.20 26 апреля. Все это время пассажиры, прошедшие границу, провели в чистой зоне. Люди возмущены – с авиакомпанией им связаться не удалось, никаких разъяснений получить – тоже. Всю ночь люди провели в зоне вылета.

Оказание комплекса услуг пассажирам находится на контроле Свердловской транспортной прокуратуры.

На онлайн-табло на момент написания текста время вылета изменилось на 14:25.

Екатеринбург, Елена Васильева

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