В Екатеринбурге открылось движение по пандусу развязки Объездная – Белинского

Сегодня в Екатеринбурге после реконструкции открылось движение по пандусу развязки Объездная – Белинского. Приятную новость для горожан и гостей города сообщил глава уральской столицы Алексей Орлов в своем тг-канале.

«Приятная новость для жителей Ботанического и всех автолюбителей – с сегодняшнего дня после реконструкции открыто движение по пандусу развязки «Объездная дорога – улица Белинского». В скором времени строители приведут в порядок и прилегающую территорию. Они разобьют газон, посадят деревья и цветы», – сообщил Алексей Орлов. По его словам, открытие обновлённого участка в направлении Уктуса несёт в себе много плюсов. «Это и сокращение перепробега транспорта, разгрузка соседних улиц. Уже в следующем, 2025 году здесь будет создан полноценный транспортно-пересадочный узел с торговым центром и автовокзалом», – анонсировал чиновник.

Екатеринбург, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube