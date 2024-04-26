В Верхней Пышме состоялись первые соревнования для детей, победивших онкологию

В Верхней Пышме состоялись первые соревнования «Я ПОБЕДИТЕЛЬ» для детей, которые справились с онкологией, и их родных братьев и сестёр. Организатор – благотворительный фонд «Дети России». На спортивную площадку вышли 105 детей в возрасте 7-16 лет из России и Казахстана.

В этом году адаптивные состязания проходят впервые. Ранее такого рода состязания проходили в рамках «Региональных игр победителей», но стиль и формат был изменен.

«Ребята, которые справились с онкологическими заболеваниями, состязались в личном зачёте по пяти видам спорта: легкая атлетика, плавание, стрельба, шашки и настольный теннис. Были не только личные, но и командные дисциплины для тех, кто решил соревноваться вместе с родным братом или сестрой. Для команд было предусмотрено два вида: эстафета и стрельба», – рассказали РИА «Новый День» организаторы соревнований.

Возможность вместе пробежать дистанцию или с помощью точных выстрелов добиться общей победы позволяет детям ещё сильнее сплотиться, почувствовать, как важна поддержка близких.

«Мы решили дать возможность детям пережить радость состязаний, вновь добиться общей победы, – отметила Юлия Нутенко, директор фонда «Дети России». – Успешный результат лечения – это усилия всей семьи. Поэтому проект стал другим, более масштабным. В этом году Фонду исполняется 25 лет. В свой юбилей мы радуем детей яркими эмоциями, праздничными мероприятиями».

Соревнования завершились ярким финалом: церемония закрытия и награждения, где лучшие спортсмены получили медали и кубки, а всем участникам вручили призы от фонда «Дети России».

Екатеринбург, Елена Васильева

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