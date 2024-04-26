Задержанный на 13 часов рейс в Анталью, наконец, вылетел из Кольцово

Задержанный более чем на 12 часов рейс Екатеринбург – Анталья авиакомпании Southwind airlines, наконец, отправлен в пункт назначения.
Как сообщает онлайн-табло Кольцово, вылет состоялся в 15:06 по местному времени.
Напомним, рейс стоял расписании на 02:30 26 апреля, но выполнен не был из-за позднего прибытия самолета в Кольцово.
Пассажиры жаловались, что никакой информации по новому времени отправления у них не было. Людям, прошедшим границу, пришлось всю ночь и половину дня провести в зале ожидания.
Данный инцидент уже взяла на контроль Свердловская транспортная прокуратура.
Екатеринбург, Елена Васильева
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