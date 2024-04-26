В Кольцово объяснили, почему пассажирам нельзя выйти из чистой зоны при задержке рейса

В Кольцово сегодня больше чем на 12 часов задержался рейс авиакомпании SouthWind в Анталью. Часть пассажиров успели отследить задержку вылета – и не приехали в аэропорт. «Мои клиенты не успели выехать в аэропорт и ждут дома. Накануне вечером они получили уведомление о переносе рейса на 05:25. Ночью готовились к выезду в аэропорт, но увидели, что вылет отложили на 11:50, а затем и на 14:20», – цитирует турагента из Екатеринбурга портал TourDom.

Тем, кто приехал в аэропорт, перевозчик предоставил питание и напитки. Ситуацию на контроле держала Уральская транспортная прокуратура, которая уточнила, что причиной задержки стало «позднее прибытие воздушного судна».

Между тем в пресс-службе аэропорта «Новому Дню» пояснили, что те пассажиры, которые уже прошли проверку на пограничном пункте, не смогли бы вернуться, даже несмотря на то, что задержка составила полсуток. При проверке документов пограничники ставят в паспорта пассажиров штампы о пересечении государственной границы – вылета люди ждут уже в чистой зоне, поэтому оснований для выхода, чтобы, например, подождать перелет в более комфортных условиях (дома или в гостинице), нет. Это возможно только при отказе от перелета. В пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Челябинской области (отвечает в том числе за пропуск граждан через границу в международном терминале Кольцово) подтвердили, что даже такая длительная задержка рейса, как сегодня, не является основанием для обратного перехода границы.

Екатеринбург, Елена Сычева

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