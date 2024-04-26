Новый директор ТЮЗа встретился с коллективом и поделился планами (ФОТО)

Сегодня глава Екатеринбурга Алексей Орлов представил коллективу ТЮЗа нового директора – Сергея Радченко, который до недавнего времени занимал пост замминистра культуры Свердловской области.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, на встрече также присутствовали министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина, начальник управления культуры города Илья Марков и директор департамента образования Константин Шевченко.

«Сегодня открывается новая глава в жизни легендарного театра. Уверен, что с новым руководителем, который полностью реализовал себя в творческой театральной среде, сыграл более 100 ролей сам, ваша труппа достигнет новых творческих успехов. Желаю, чтобы театр получил еще не одну «Золотую маску». А самое главное – чтобы наши зрители, ценители театрального искусства (а Екатеринбург – культурный, творческий город) радовались вашим новым постановкам. Сергею Владимировичу – удачи в руководстве прославленным театром», – сказал Алексей Орлов.

Сергей Радченко представил план с перспективами на полтора года. Основное событие – подготовка к празднованию 95-летия театра. Среди новых мероприятий – организация фестиваля молодежных театров мира и «тюзовский променад».

Для справки. Сергей Радченко родился в 1964 году в городе Фурманове Ивановской области. Обучался на режиссерском отделении Ленинградского областного культурно-просветительского училища и в Ярославском культурно-просветительском училище. Окончил актерский факультет Свердловского государственного театрального института, затем работал актером в Тобольском драматическом театре имени Ершова. С 2004 по 2015 годы занимал должность директора театра. В 2016 году стал генеральным директором Тюменского концертно-театрального объединения. С 2018 по 2024 годы занимал должность заместителя министра культуры Свердловской области.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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