В Екатеринбурге появится новый микрорайон

В Екатеринбурге появится еще один новый микрорайон – его будут строить в юго-западной части города, это следует из проекта планировки и межевания территорий, утвержденного мэром Алексеем Орловым.

Стройка начнется в пространстве между улицей Лучистой, Полевским трактом и Екатеринбургской кольцевой автодорогой (ЕКАД). Освоение территории будет продолжаться около 10 лет, вплоть до 2033 года, уточнили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Согласно документам, на площади в 471,5 гектара появятся многоквартирные дома, в которых смогут жить почти 70 тысяч человек. Всего планируется построить порядка двух миллионов квадратных метров жилья.

В плане отмечены также десять детских садов на 350 мест каждый и еще один – на 200 человек. Еще два дошкольных учебных заведения разместят в помещениях других зданий, они также будут рассчитаны на 200 человек каждый.

Кроме того, в микрорайоне должны будут открыться шесть общеобразовательных школ – три из них примут 1,5 тысячи человек каждая, две – по 1125 человек, одна – 1150 человек. Всего – около семи тысяч учеников.

Запланированы и учреждения дополнительного образования, в том числе школы искусств и музыки, где смогут учиться почти три тысячи человек. Также в микрорайоне будут открыты спортивные комплексы для детей и взрослых, где будут проводиться занятия по единоборствам, игровым видам спорта, плаванию, хоккею, легкой атлетике. В дополнение к ним откроются две спортивные школы на 550 и 600 мест.

Еще одна социальная составляющая будущего микрорайона – это медучреждения. Здесь по плану должны появиться поликлиники для взрослых и для детей, а также собственная подстанция скорой медицинской помощи.

По территории будущего микрорайона протекает река Шиловка, и в будущем вдоль ее берега будет обустроен парк, а кроме того, запланировано строительство еще одиннадцати скверов.

Общая протяженность дорог в микрорайоне составит 16 километров. С другими территориями Екатеринбурга его собираются связать общественным транспортом, в том числе и трамвайной сетью – протяженность ее составит порядка пяти километров.

Пока неизвестно, как будет именоваться новый микрорайон. Рабочее название – Горнощитский. В отдаленной перспективе он может стать частью нового административного района, девятого по счету, куда могут войти соседние территории, которые сейчас находятся в составе Чкаловского района Екатеринбурга.

Екатеринбург, Елена Сычева

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