Энергетики и коммунальщики обсудили на большом круглом столе вопросы подготовки многоквартиников к зиме

Большой круглый стол по вопросам подготовки многоквартирных домов к зиме провели энергетики совместно с профильными ведосмтвами и УК в Санкт-Петербурге. Мероприятие прошло в рамках XII Российского международного энергетического форума.

В рамках совещания «Трансформация регулирования рынка управления многоквартирными домами»при участии Минстроя России, комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, а также представителей профессионального сообщества было обозначено, что подготовка многоквартирного дома к зиме – обязанность жилищных организаций. Паспорт готовности получат только те управляющие компании, которые выполнят 100% подготовительных мероприятий, предусмотренных нормативными требованиями.

В своем выступлении технический директор «ЭнергосбыТ Плюс» Григорий Чернов отметил, что в среднем количество многоквартирных домов, готовых к отопительному сезону, не превышает 30 процентов от всего жилого фонда. В остальных многоквартирных домах мероприятия по подготовке выполнены не в полном объеме: не сделана промывка внутридомовых систем и оборудования тепловых пунктов, не проведены гидравлические испытания, отсутствуют регуляторы горячего водоснабжения и т.д. Всё это напрямую влияет на качество коммунальных услуг.

Решить проблему и повысить качество теплоснабжения можно только благодаря эффективному сотрудничеству УК и ресурсоснабжающей организации, в том числе через реализацию совместных проектов.

«Теплоснабжение – это единая технологическая цепочка. И подготовка к осенне-зимнему периоду – единый технологический и организационный цикл. Низкая готовность к ОЗП любого из звеньев данного цикла негативно влияет на качество поставки коммунальной услуги для жителей», – отметил Григорий Чернов.

Отметим, что Российский международный энергетический форум – ежегодное конгрессно-выставочное мероприятие в Санкт-Петербурге для специалистов топливно-энергетической отрасли, одно из крупнейших международных мероприятий в России. Основная задача проекта – создание площадки для диалога между отраслевыми корпорациями, органами государственной власти и научным сообществом. Концепция Форума предусматривает проведение конгрессной, деловой и выставочной программ. Форум является площадкой для консолидации мнения энергетиков, потребителей энергетических ресурсов и государства, направленная на формирование длительных партнерских отношений и дальнейшее динамичное развитие отрасли.

Екатеринбург, Елена Васильева

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