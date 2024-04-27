«В полнолуние у нас битком», – наркологи объяснили связь алкогольных психозов и фаз Луны (ВИДЕО)

В отделении неотложной наркологической помощи областной наркологической больницы обратили внимание на закономерность – в полнолуние число экстренных пациентов, поступающих в учреждение, возрастает. Речь о тех, у кого на фоне употребления алкоголя начинаются психоз, галлюцинации и бред. В такие дни увеличивается и поток пациентов, требующих постоянного медицинского наблюдения в палате интенсивной терапии.

Как полнолуние влияет на алкоголиков

«Психозы, с которыми пациенты поступают в полнолуние, более яркие, тяжелые по своему течению, более продолжительные. Это наше наблюдение за годы работы. Научные объяснения этому должны быть, но, возможно, исследований просто не было – сложно найти практическое применение этой гипотезе», – отметила заведующая неотложкой ОНБ, врач психиатр-нарколог Светлана Нестерова.

Главный врач медучреждения, главный нарколог УрФО Антон Поддубный заметил, что поскольку отделение неотложной помощи рассчитано на пациентов не только из Екатеринбурга, но и из других городов Свердловской области, вне зависимости от фазы Луны работы у медиков хватает.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Степан Фатхиев

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