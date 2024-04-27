Екатеринбургская Госавтоинспекция проведет рейды в майские праздники

С 28 апреля по 1 мая включительно сотрудники ГИБДД устроят сплошные проверки транспорта в Екатеринбурге. Автоинспекторы будут искать нетрезвых водителей и водителей без прав. Также будут проверять автомобилистов на нарушение правил перевозки пассажиров – в том числе детей.

Напомним, специальные рейды «Безопасная дорога» регулярно проводятся в длинные выходные. В региональном управлении ГИБДД сообщили, что проверки на дорогах пройдут на всей территории Свердловской области.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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