В часы пик поезда метро начнут ходить чаще

В Екатеринбургском метро интервал движения в часы пик сократится с 4 минут до 2,5 благодаря обновлению двух составов.

На данный момент Екатеринбургский метрополитен открыл аукцион: опубликовано объявление на сайте госзакупок о том, что нужен подрядчик для модернизации вагонов метро моделей 81-717.5 и 81-714.5. Начальная цена – 516,6 миллиона рублей. Ремонт затронет четыре головных вагона и четыре промежуточных, которые эксплуатировались с 1989 года, а сейчас стоят на консервации в электродепо «Калиновское».

«Ремонт должен продлить срок службы кузова на 15 лет. В салоне, в частности, установят места для инвалидов с правой стороны, антивандальные диваны, стеновые панели из стеклопластика, потолочные металлические панели, новые поручни, на раздвижных дверях заменят стекла и резиновые детали, отремонтируют кабину машиниста и тормозные цилиндры. Во всех салонах поставят камеры видеонаблюдения», – отметили в Екатеринбургском метрополитене.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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