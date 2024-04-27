Детская железная дорога в ЦПКИО с 1 мая будет работать ежедневно

С 1 мая по 30 сентября Свердловская детская железная дорога в парке Маяковского будет работать без выходных.

Первый поезд со станции «Екатеринбург-Детский» отправится в 11 утра, последний – в 18:28 в будни, в 20:27 в выходные и праздники. Рейсы будут выполняться каждый час.

Как рассказали в пресс-службе СвЖД, к летнему сезону подготовили парк подвижного состава малой магистрали: 3 тепловоза и 9 пассажирских вагонов, включая уютные ретровагоны. «Вся техника прошла сезонное техническое обслуживание, тщательную мойку кузовов, генеральную уборку салонов. Проведен комиссионный осмотр инфраструктуры: путевого и станционного хозяйства, систем управления движением поездов», – отметили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, к 9 Мая на ДЖД появится стилизованный «Эшелон Победы» из экспонатов Музея узкоколейных железных дорог. Он будет состоять из крытого вагона-теплушки, платформы и настоящего паровоза Гр-318. С 2016 года на базе малой магистрали действует Музей узкоколейных железных дорог. На открытой выставочной площадке представлено более 50 образцов техники: паровозы, тепловозы, путевые машины, пассажирские и грузовые вагоны различного назначения. Семь экспонатов имеют официальный статус памятников науки и техники РФ.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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