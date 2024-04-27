Свердловчане получат пенсии и детские пособия за май по графику

Выплата пенсий и детских пособий в мае пройдет в стандартные сроки, сообщили в отделении Соцфонда РФ по Свердловской области.

Доставка пенсий начинается 3-го числа каждого месяца. Поскольку в этом году 2 и 3 мая – рабочие дни, то необходимости досрочной доставки пенсионных выплат нет. Кроме того, суббота, 4 мая, в большинстве почтовых отделений также является рабочей.

Пособие на детей в Свердловской области предоставляется в единый день – 3 числа каждого месяца. Таким образом, 3 мая родителям будет начислено единое пособие за апрель, пособие по уходу за ребенком до полутора лет неработающим родителям, выплаты на первого ребенка и пособие на ребенка военнослужащего по призыву, пояснили в Соцфонде.

В единый день доставки социальные выплаты приходят на банковские карты. Если родители получают пособия через «Почту России», доставка происходит с 1 по 25 число в зависимости от графика работы конкретного почтового отделения.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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