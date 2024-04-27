C 27 апреля по 12 мая будут ходить «шашлычные патрули»

В выходные и праздничные дни в Свердловской области будут ловить любителей пожароопасного отдыха на природе.

Как сообщили в департаменте информполитики, с 27 апреля по 12 мая леса, природные парки, берега водоемов и популярные места отдыха свердловчан будут патрулировать сотрудники Минприроды региона, органов местного самоуправления, лесничеств, полиции и МЧС. Также патрули будут работать в районах частной жилой застройки, в садовых товариществах и дачных кооперативах.

Напомним, на всей территории Свердловской области действует особый противопожарный режим. Не допускается использование открытого огня, разведение костров, сжигание мусора, сухой травы, стерни, соломы, порубочных и пожнивных остатков, проведение пожароопасных работ. Нельзя разводить костер и пользоваться мобильным мангалом даже на территории собственного дачного или садового участка. Нарушителей правил безопасности ожидают штрафы. Для физлиц они составляют 10-20 тысяч рублей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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