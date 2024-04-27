В Екатеринбурге открыли памятник трем поколениям пожарных (ФОТО)

В Екатеринбурге сегодня открыли памятник трем поколениям пожарных. Он появился в сквере имени Геннадия Гуляева, возле главного управления МЧС России по Свердловской области. Скульптуры – подарок учредителей Фонда святой Екатерины и администрации города уральским спасателям в честь 375-летия пожарно-спасательной службы.

Во главе памятника современный спасатель с ребенком на руках, слева – пожарный в форме 1857 года, который символизирует момент основания первой команды в регионе, а справа – девушка-спасатель в форме времен Великой Отечественной войны, когда эту службу приходилось нести, в основном, женщинам, так как мужчины были на фронте.

Каждая скульптура дополнена барельефами с изображениями герба Российской Федерации, спасательной техники разных времен и девизом МЧС: «Предотвращение. Спасение. Помощь».

Скульптор памятника Алексей Щитов, архитектор Илья Соколов.

На церемонии присутствовали глава Екатеринбурга Алексей Орлов, директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев, член Совета Федерации Виктор Шептий, вице-губернатор Свердловской области Азат Салихов, депутаты заксобрания Вячеслав Вегнер и Тарас Исаков, вице-мэр Екатеринбурга Рустам Галямов, а также экс-начальник ГУ МЧС России по Свердловской области Андрей Заленский.

Во время церемонии возле памятника заложили капсулу времени – ее должны открыть через 25 лет, когда будут праздновать 400-летие пожарно-спасательной службы.

Добавим, что это уже второй проект, реализованный совместно городскими властями и Фондом святой Екатерины. Ранее в Екатеринбурге открылся парк Энгельса после реконструкции, которую провели благодаря уральским меценатам.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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