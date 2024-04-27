«Почта России» обновила график работы в майские праздники

Отделения «Почты России» в Свердловской области изменят график работы на время продолжительных майских праздников.

1 и 9 мая станут выходными днями для всех почтовых отделений. 29, 30 апреля и 10 мая отделения будут работать по режиму субботы. В эти дни Главпочтамт Екатеринбурга будет открыт с 08:00 до 20:00. В среду, 8 мая, почтовые офисы работают по сокращенному графику и закроются на 1 час раньше. Со 2 по 7 мая почтовые отделения по всей стране будут работать в обычном режиме.

Как уточнили в пресс-службе почты, в выходные дни почтальоны не будут разносить письма и печатные издания. Пенсии и пособия будут доставлены по графику.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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