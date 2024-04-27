Бастрыкин потребовал доклад о причинах смерти 11-летней девочки в больнице Екатеринбурга

В Екатеринбурге расследуется уголовное дело о смерти 11-летней пациентки Свердловской областной детской клинической больницы. У девочки было тяжелое поражение печени вследствие инфекции. Ребенок скончался в марте 2024 года, но известно об этом стало только сейчас.

Мать погибшей девочки считает, что причиной смерти стала невнимательность сотрудников больницы. «По словам женщины, медицинские работники не сообщили ей сразу результаты анализов ее ребенка, а когда женщина стала интересоваться, дважды сказали, что результаты нормальные. Мать девочки отмечает, что во время первой госпитализации у ребенка была выявлена опасная инфекция, однако меры врачи начали принимать, когда ребенка госпитализировали уже во второй раз. Именно тогда родителям сообщили, что у их дочери поражена печень. Девочка впоследствии скончалась в больнице», – сообщили в областном следственном комитете.

Уголовное дело расследуется по признакам статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад о результатах расследования уголовного дела.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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