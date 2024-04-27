Год постройки – не оправдание: УрГАУ заплатит 300 тысяч за нарушения пожарной безопасности

Уральский государственный аграрный университет не смог оспорить решение суда, по которому должен заплатить штраф в 300 тысяч рублей за нарушение правил пожарной безопасности в общежитии.

Как сообщили в пресс-службе Свердловского облсуда, проверка в общежитии вуза на улице Июльской прошла прошлым летом. Инспекторы пожнадзора выяснили, что пожарный выход слишком узкий, а система пожарной сигнализации слишком старая. Таким образом, безопасность студентов находится под угрозой.

Университету выписали штраф в 300 тысяч рублей, ректорат пытался оспорить это решение, ссылаясь, в частности, на то, что здание старое. Но суд отметил, что возраст объекта не освобождает юридическое лицо от соблюдения норм и правил пожарной безопасности. Отметим, что общежития на улице Июльской построены в 1977-1980 гг.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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