Подросток взял питбайк родителей, чтобы добраться до школы в соседнем селе (ФОТО)

Сегодня около 8 часов утра в поселке Первомайском Пышминского района сотрудники ГИБДД остановили 14-летнего мальчика на спортивном мотоцикле «Kayo EVO».
Оказалось, что подросток, живущий в соседнем селе, торопился в школу, потому что опоздал на автобус. Его родители были на работе, о поездке ребенка не знали. Питбайк они купили, чтобы кататься по полевым дорогам, сообщили в ГИБДД. Теперь о происшествии сообщат в подразделение по делам несовершеннолетних.
Пышма, Елена Владимирова
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