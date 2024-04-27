В центре Екатеринбурга забор колышет ветром (ФОТО)

В центре Екатеринбурга на улице Шейнкмана повалился забор, и теперь его колышет на ветру – при порывах под угрозой безопасность пешеходов, идущих по четной стороне улицы на отрезке от Малышева до Радищева.

Забор был установлен вокруг наземной парковки напротив здания «Мотива». Автомобилисты в картографических сервисах уточняют, что этот паркинг не похож на легальный – чеки там не выдают, а сумма за час стоянки может варьироваться «от настроения охранника-мигранта».

Отметим, что участок принадлежит муниципальному образованию «город Екатеринбург». По информации «Нового Дня», на этом участке в будущем собираются построить школу, однако сейчас там действует парковка для автомобилей.

Недавно при выезде с этой стоянки машина сбила школьницу на самокате. Водитель Audi наехал на 17-летнюю девочку, которую госпитализировали с разными травмами в ДГБ № 9.

Екатеринбург, Елена Сычева

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