В майские праздники введут дополнительные электрички выходного дня

В майские праздники Свердловская пригородная компания назначила дополнительные рейсы электричек, которые обычно курсируют только по выходным дням:

– скорый поезд «Финист» №7077/7078 Екатеринбург – Верхотурье – Екатеринбург совершит дополнительные рейсы 29 и 30 апреля, 1, 9 и 10 мая. Отправление из Екатеринбурга в 6:53, из Верхотурья в 17:44 (время местное).

– дополнительный «субботний» поезд №7082 Екатеринбург – Каменск-Уральский будет курсировать 28 апреля и 9 мая (вместо рейсов 27 апреля и 11 мая). Отправление из Екатеринбурга в 9:50.

пригородные поезда «Орлан» №7007 Челябинск – Екатеринбург (отправление в 13:38) и №7028 Екатеринбург – Челябинск (отправление в 11:10) совершат дополнительные рейсы 30 апреля, 1, 2, 7, 8 и 9 мая.

Также с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая назначены дополнительные рейсы «выходных» электричек из Екатеринбурга в Мурзинку, Нижний Тагил, Полевской. Отменены электрички, курсирующие только по рабочим дням.

Уточнить расписание можно в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайте АО «Свердловская пригородная компания», а также на станциях. Продажа билетов на пригородные поезда начинается за 10 суток.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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