Полевской тракт встал в трехчасовую пробку

Настоящим испытанием стала сегодня для автомобилистов поездка в сторону Полевского. Как сообщают очевидцы, на участке дороги Горный Щит – Северский стоит глухая пробка, примерное время проезда составляет три часа.

Причина – дорожный ремонт, здесь действует реверсивное движение. С учетом того, что Полевское направление весной и летом активно используется дачниками, пробка в ближайшие часы будет только расти.

Екатеринбург, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube