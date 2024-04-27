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Суббота, 27 апреля 2024, 14:58 мск

Новости Екатеринбург

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Полевской тракт встал в трехчасовую пробку

Настоящим испытанием стала сегодня для автомобилистов поездка в сторону Полевского. Как сообщают очевидцы, на участке дороги Горный Щит – Северский стоит глухая пробка, примерное время проезда составляет три часа.

Причина – дорожный ремонт, здесь действует реверсивное движение. С учетом того, что Полевское направление весной и летом активно используется дачниками, пробка в ближайшие часы будет только расти.

Екатеринбург, Елена Васильева

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