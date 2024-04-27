В Кольцово будут пускать провожающих в зону регистрации на международные рейсы

В аэропорту Кольцово изменили порядок проведения предполетных процедур на международных рейсах. Теперь те, кто отправляется за рубеж, будут сразу проходить к стойкам регистрации, зона станет общедоступной, как и во «внутреннем» терминале, и пассажиров смогут сопровождать провожающие. Соответственно, зоны предполетного досмотра и таможенного контроля будут размещаться после стоек регистрации – на втором этаже.

«Переход к новой схеме обслуживания пассажиров, вылетающих по международным направлениям, является результатом первого этапа масштабного технического перевооружения международного терминала. В настоящее время продолжаются работы по модернизации воздушного пункта пропуска, предполагающие его расширение и внедрение новых технологий. В целом обновление терминала международных воздушных линий позволит практически вдвое увеличить его пропускную способность», – сказал исполнительный директор аэропорта Кольцово Александр Пастухов.

Напоминаем, что регистрация на международные рейсы начинается за три часа до вылета.

Екатеринбург, Елена Сычева

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