В Челябинске освятили крестильный храм кафедрального собора Рождества Христова (ФОТО)

Сегодня на Северо-Западе Челябинска состоялась Божественная литургия с освящением крестильного храма кафедрального собора Рождества Христова. Службу возглавил митрополит Челябинский и Миасский Алексий.

В Литургии приняли участие полпред президента в УрФО Владимир Якушев, губернатор Челябинской области Алексей Текслер, основатель Русской медной компании Игорь Алтушкин с супругой Татьяной Алтушкиной, председателем Попечительского совета Благотворительного фонда РМК, директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев, а также спортсмены Академии единоборств РМК.

«Раз в нашем граде появился такой прекрасный и величественный собор Рождества Христова, названный в честь разрушенного почти сто лет назад одноименного храма, значит, появляется преемственность, что-то движется, что-то меняется. Духовная составляющая перестает уходить с периферии, становится частью и основой нашей жизни. Нам много нужно восстанавливать исторической справедливости, с Божьей помощью это все получится у нашего народа, у нашего Отечества, у наших граждан», – сказал Владыка Алексий.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назвал сегодняшнее событие «символом возрождения Челябинска» и поблагодарил меценатов: «Мы возвращаем историю и делаем это в настоящем и для будущих поколений. Благодарю всех, кто принимал участие в стройке, всех жертвователей. При этом самый большой вклад внесла Русская медная компания. На всех этапах строительства собора сопровождение и патронаж осуществляет святейший патриарх, и я надеюсь, что на открытии верхнего храма он обязательно будет с нами».

На площадке перед собором более 3000 горожан наблюдали трансляцию богослужения, верующие исповедовались и причащались. После службы крестильный храм, музейное пространство и церковная лавка открылись для посещения на две недели – Страстную и Светлую седмицу (с 29 апреля по 12 мая). Затем в соборе продолжатся строительные и отделочные работы. Крестильный храм освятили в честь святого равноапостольного князя Владимира, крестившего Русь в 988 году.

Напомним, церемония закладки нового кафедрального собора состоялась 18 сентября 2013 года. Первые годы храм возводился на пожертвования верующих, на строительство собирали буквально всем миром. В 2016-м к процессу возведения присоединилась Русская медная компания, которая взяла на себя все работы по завершению строительства и внутреннему убранству храма. На первом этаже собора расположены церковная лавка, зал церковных заседаний, кельи священников, разные подсобные помещения. Также на первом этаже разместилось музейно-выставочное пространство. Инициатива организовать в Христорождественском храме музейное крыло со сменной экспозицией принадлежит общественному деятелю и учредителю «Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020» Ирине Текслер. Сегодня в музее собора проходит выставка экспонатов из собрания Челябинского государственного музея изобразительных искусств.

Кафедральный собор Рождества Христова является самым высоким в Челябинске. После поднятия главного креста высота составила почти 74 метра. Со временем в храме будет обустроена смотровая площадка, с которой откроется обзорная панорама города. Когда храм будет готов к открытию в полном объёме, он сможет вместить 3 500 человек.

Челябинск, Елена Владимирова

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