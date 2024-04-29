Под Асбестом водитель автобуса насмерть сбил пешехода (ФОТО)

Накануне под Асбестом водитель частного автобуса насмерть сбил пешехода. Трагедия произошла в 22:45 на 2 км трассы Новоокунёво – Рефтинский.

По данным регионального ГИБДД, 66-летний мужчина переходил проезжую часть в неположенном месте. Дорога была мокрая после дождя, а на одежде пешехода не было светоотражающих элементов: водитель автобуса не заметил мужчину и сбил его. Пешеход скончался на месте от полученных травм.

Сотрудники ОВД по факту ДТП проводят проверку, по результатам которой будут установлены все обстоятельства произошедшего.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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