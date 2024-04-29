«Тепла не принесет» – предстоящая неделя на Урале будет холодной

На Урале следующая неделя будет холодной. С 30 апреля по 3 мая дневная температура выше 12 градусов не поднимется, а по ночам возможны заморозки.

По словам главного синоптика Свердловской области Галины Шепоренко, сегодня на Урале существенных осадков не ожидается, но будет прохладно: на севере региона +3…+8 °С, на юге – до +10.

«Начавшаяся неделя ожидается неустойчивой, тепла не принесет: температура в период с 30 апреля по 3 мая ночью -1…+4°, днем 7-12° тепла, на севере области на 2-4° будет холоднее. В Екатеринбурге в этот период ночью +1…+3°, днем 9-12°», – отметила Шепоренко.

Первого мая через регион пройдет северо-западный циклон, который принесет дожди, а на север области – дожди с мокрым снегом. Осадки сохранятся и ночью 2 мая, днем они закончатся.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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