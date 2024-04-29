В Екатеринбурге проходит чемпионат по парусному спорту (ФОТО)

Накануне на акватории Городского пруда Екатеринбурга начался открытый чемпионат по парусному спорту. С 28 апреля по 1 мая проходит первый этап Кубка уральских озер.

«Соревнования в центре уральской столицы открывают парусный сезон в России. Екатеринбург – первый в стране после Сочи проводит официальную парусную регату в 2024 году. В эти праздничные выходные спортсмены выйдут на одну дистанцию в рамках регаты, посвященной 79-й годовщине в победы в Великой Отечественной войне», – отметили в пресс-службе организатора чемпионата «Атомстройкомплекс».

В числе участников – начинающие спортсмены, мастера спорта, чемпионы России и мира. Они соревнуются на яхтах класса SB20 – это быстроходная трехместная спортивная яхта с современным вооружением.

Определить победителя помогут судьи всероссийской и международной категории. Результаты гонок зависят не только от физической подготовки спортсменов и технической мощности судна, но и от навыков и тактического мастерства команды. Кроме того, застройка, окружающая пруд, влияет на направление и порывы ветра, что в сочетании с небольшим размером акватории усложняет управление судном, поэтому предсказать чью-либо победу практически невозможно.

Парусная регата «Кубок Уральских озер» проходит с 2015 года и включает пять этапов на разных водоемах Свердловской области.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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