Урал получит дополнительные 680 млн на догазификацию

Свердловская область получит порядка 680 миллионов рублей на программу догазификации. Договоренность об этом достигнута с представителями «Газпрома» в ходе рабочей поездки министра энергетики и ЖКХ Николая Смирнова.

Работы будут продолжаться в Верхней Туре, Ирбите, Пышме, Алапаевске, Невьянске Верхних Сергах, Новоуральске, а также в Нижнем Тагиле, Краснотурьинске, Красноуфимске, Богдановиче, Каменске-Уральском, Камышлове, Сысерти, Североуральске, Ачите, Полевском.

Кто первым из населенных пунктов получит догащификацию, зависит от активности людей – чем больше заявок и выше процент подключения жилых домов к уже построенным газопроводам, тем выше место в очереди.

Напомним, по программе социальной догазификации бесплатно газопровод тянут от магистрали до границ земельного участка. Остальные работы и оборудование оплачивают сами хозяева.

Екатеринбург, Елена Сычева

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