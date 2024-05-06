В Екатеринбурге назвали еще две площадки под КРТ (СХЕМА)

Администрация Екатеринбурга выбрала еще два квартала под комплексное развитие территории. Подписанные Алексеем Орловым постановления опубликованы в «Екатеринбургском вестнике».

Первый участок площадью 13,3 тысячи кв.м. расположен в районе улиц Начдива Васильева – Репина – Ленинградская. Здесь планируется снести семь старых жилых домов высотой от 1 до 3 этажей. Они расположены по адресам: ул.Репина, 56, 58, 60, 60а, 62, 64, ул.Начдива Васильева, 27. В последнем доме, кроме того, находится сооружение гражданской обороны. Его необходимо снять с учета в соответствии с правилами, утвержденными МЧС.

Второй участок площадью 4150 кв. м расположен в районе улиц Московской и Гурзуфской. Здесь под снос пойдут два жилых дома – Московская 50 и 52.

Напомним, в 2024 году администрация Екатеринбурга планирует заключить еще шесть договоров с компаниями-застройщиками о комплексном развитии территорий. Сейчас в работе уже 10 площадок. Принято 10 решений по комплексному развитию территорий, заключено 6 договоров по кварталам с жилой застройкой и два – с нежилой, по пяти площадкам уже подготовлена градостроительная документация. Ожидается, что после реализации первых 10 проектов в городе появится более 700 тысяч кв. м современного жилья. Прямо сейчас активно идет строительство в жилом квартале на Эльмаше и в нежилой зоне на месте бывшего завода «Данон» на улице Азина. Ожидается, что первые дома, построенные в рамках КРТ, сдадут в эксплуатацию в конце 2023 или в начале 2024 года.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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