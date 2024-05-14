На месте автоцентра построят новый жилой квартал

Администрация Екатеринбурга назвала еще одну площадку под комплексное развитие территории (КРТ) – на перекрестке улиц Челюскинцев и Восточной. Площадь участка – 12 445 кв. м. Сейчас здесь расположены автоцентр «Оками» и несколько объектов коммунальной инфраструктуры.

Глава города Алексей Орлов постановил, что на участке появятся жилые высотные дома. Кроме того, инвестор должен в 10-летний срок построить помещения под детские сады (не менее 100 мест) и передать их в собственность города.

Как сообщал «Новый День», в этом году уже были названы две площадки под КРТ: в районе улиц Начдива Васильева – Репина – Ленинградской и улиц Московской – Гурзуфской. Всего в 2024 году администрация Екатеринбурга планирует заключить шесть договоров с компаниями-застройщиками о комплексном развитии территорий.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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