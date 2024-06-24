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Понедельник, 24 июня 2024, 13:13 мск

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В мэрии назвали еще одну площадку под КРТ

Администрация Екатеринбурга опубликовала постановление о комплексном развитии территории (КРТ) в районе улиц Бакинских Комиссаров – Калинина – переулка Симбирского.

В документе говорится, что площадь территории составляет 20 996 кв. м. Под снос попадают дома по адресам: пер. Симбирский, 9; Бакинских Комиссаров, 32; Калинина, 69; Калинина, 71; Калинина, 73; Калинина, 77.

Все дома двухэтажные, послевоенной постройки – 1948-1949 годов. В каждом по 16 квартир.

По проекту здесь планируется расположить новые жилые дома, спортивный объект, встроенный детский сад.

Как уже сообщал «Новый День», в этом году уже были названы три площадки под КРТ: в районе улиц Начдива Васильева – Репина – Ленинградской, улиц Московской – Гурзуфской и улиц Челюскинцев и Восточной.

Всего в 2024 году администрация Екатеринбурга планирует заключить шесть договоров с компаниями-застройщиками о комплексном развитии территорий.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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