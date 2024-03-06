Стало известно, кто застроит площадку под КРТ на Вторчермете

В администрации Екатеринбурга подвели итоги аукциона на право застройки площадки КРТ в квартале улиц Патриса Лумумбы – Мусоргского – переулка Газорезчиков.

Как сообщает пресс-служба мэрии, там появятся дома на 800 жителей и детский сад на 225 мест. Площадь территории – почти 37,5 тысячи квадратных метров. Сейчас там находятся 14 двухэтажных жилых домов на 8 квартир в каждом, построенных в 1950-х годах. Одно из зданий признано аварийным.

Победителем аукциона стала компания «Практика», которая предложила за право застройки квартала 210 млн 600 тысяч рублей. На реализацию проекта у застройщика есть 13 лет.

Напомним, в 2024 году администрация Екатеринбурга планирует заключить еще шесть договоров с компаниями-застройщиками о комплексном развитии территорий. Сейчас в работе уже 10 площадок.

Как рассказал на пресс-конференции в «ТАСС-Урал» начальник департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации Екатеринбурга Руслан Габдрахманов, уже принято 10 решений по комплексному развитию территорий, заключено 6 договоров по кварталам с жилой застройкой и два – с нежилой, по пяти площадкам уже подготовлена градостроительная документация. Ожидается, что после реализации первых 10 проектов в городе появится более 700 тысяч кв. м современного жилья.

Прямо сейчас активно идет строительство в жилом квартале на Эльмаше и в нежилой зоне на месте бывшего завода «Данон» на улице Азина. Ожидается, что первые дома, построенные в рамках КРТ, сдадут в эксплуатацию в конце 2023 или в начале 2024 года.

Где именно будут расположены шесть новых площадок под жилую застройку, в мэрии пока не говорят – «чтобы избежать спекуляций».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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