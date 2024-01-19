В 2024 году под комплексную застройку отдадут еще 6 кварталов Екатеринбурга

В 2024 году администрация Екатеринбурга планирует заключить еще шесть договоров с компаниями-застройщиками о комплексном развитии территорий. В работу уже вовлечены 10 площадок.

Как рассказал на пресс-конференции в «ТАСС-Урал» начальник департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации Екатеринбурга Руслан Габдрахманов, уже принято 10 решений по комплексному развитию территорий, заключено 6 договоров по кварталам с жилой застройкой и два – с нежилой, по пяти площадкам уже подготовлена градостроительная документация. Ожидается, что после реализации первых 10 проектов в городе появится более 700 тысяч кв. м современного жилья.

Прямо сейчас активно идет строительство в жилом квартале на Эльмаше и в нежилой зоне на месте бывшего завода «Данон» на улице Азина. Ожидается, что первые дома, построенные в рамках КРТ, сдадут в эксплуатацию в конце 2023 или в начале 2024 года.

Где именно будут расположены шесть новых площадок под жилую застройку, в мэрии пока не говорят – «чтобы избежать спекуляций». Руслан Габдрахманов только подтвердил, что одной из нежилых зон комплексной застройки станет участок в районе Втузгородка.

В целом программа КРТ, по подсчетам мэрии, будет действовать в Екатеринбурге еще 10-15 лет. На сегодня это единственный рабочий механизм заместить современным жильем двух- и трехэтажные дома. При этом администрация города пока не готова рассматривать включение в программу ни пятиэтажек, ни частных домов.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube