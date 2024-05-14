На Урале отменили ограничения на развлекательные мероприятия, введенные после теракта в «Крокусе»

В Свердловской области сегодня отменили ограничения на проведение массовых развлекательных мероприятий, введенные после теракта в «Крокус Сити Холле».

И.о. губернатора Олег Чемезов признал распоряжение Евгения Куйвашева от 26 марта «О реализации решений антитеррористической комиссии в Свердловской области» утратившим силу.

Напомним, после трагических событий в «Крокус Сити Холле» губернатор Евгений Куйвашев распорядился приостановить проведение развлекательных, торгово-развлекательных, спортивных, патриотических и массовых мероприятий на площадках, которые не отвечают требованиям антитеррора. Правоохранительные органы Свердловской области должны были до 27 апреля провести проверку культурных учреждений, концертных и торгово-развлекательных площадок на предмет антитеррористической защищенности.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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