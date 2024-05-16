50 крупных уральских площадок признаны недостаточно защищенными от террористов

С 26 марта по 14 мая в Свердловской области прошло около 300 внеплановых проверок антитеррористической защищенности крупных торговых, спортивных и культурных центров. Как сообщили в ДИПе, по итогам этих проверок было составлено более 50 протоколов о нарушениях.

С 14 мая дополнительные меры безопасности, установленные указом губернатора от 26 марта 2024 года, отменены, но требования к антитеррористической защищенности площадок проведения массовых мероприятий остаются в силе.

К таким мерам относятся соблюдение контрольно-пропускного режима, периодический осмотр территории на предмет выявления посторонних лиц и предметов, исправная работа систем видеонаблюдения и охраны, эвакуации и оповещения о ЧП. За безопасность во всех случаях отвечают собственник объекта или организатор мероприятия.

Напомним, особые меры безопасности в регионе были введены после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», где погибли 143 человека.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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