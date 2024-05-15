Бывший командующий ЦВО Александр Лапин возглавил Ленинградский военный округ

Генерал-полковник Александр Лапин официально назначен командующим войсками Ленинградского военного округа. По сообщению РИА «Новости», именно в этом качестве он сегодня принял участие во встрече Владимира Путина с командующими округов.

Александр Лапин родился в 1964 году, окончил Казанское высшее танковое командное училище, Военную академию бронетанковых войск и Военную академию Генштаба ВС РФ. В 2014 году назначен первым заместителем командующего – начальником штаба Восточного военного округа. Позднее занимал пост начальника штаба группировки войск ВС РФ в Сирии. В 2017 году возглавил Центральный военный округ со штабом в Екатеринбурге. В 2022 году президент присвоил генералу Лапину звание Героя России.

Напомним, в феврале 2024 года Владимир Путин воссоздал Ленинградский военный округ, который в 2010 году был ликвидирован и вошел в состав нового Западного военного округа.

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Екатеринбург, Елена Владимирова

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